Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили 55 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским войскам в районе Угледара и Пречистовки в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили 55 украинских военнослужащих. Также российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек.

Видео: Минобороны России