Минобороны РФ: российские военные уничтожили до ста украинских националистов в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Огневыми ударами российские военные поразили позиции механизированной бригады в районе Зайцево, а также двух бригад территориальной обороны в районах Артемовска и Яковлевки. Помимо личного состава были уничтожены два танка и 15 автомобилей.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".
Видео: Минобороны России
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