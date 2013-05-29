Минобороны РФ: российские военные уничтожили до ста украинских националистов в ДНР

Помимо личного состава были уничтожены два танка и 15 автомобилей.

Вооруженные силы России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Огневыми ударами российские военные поразили позиции механизированной бригады в районе Зайцево, а также двух бригад территориальной обороны в районах Артемовска и Яковлевки. Помимо личного состава были уничтожены два танка и 15 автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России