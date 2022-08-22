Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

Для уничтожения целей применяются снаряды на фугасное действие.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано нанесение огневых ударов по бронетехнике и укрепленным позициям украинских войск. После выполнения ударов личный состав уходит в укрытие.

В Минобороны отметили, что для уничтожения целей применяются снаряды на фугасное действие. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России