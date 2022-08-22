Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

При выполнении удара экипажи Ка-52 используют элемент пилотажа "Горка"

Минобороны показало видео боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка экипажей, вылет вертолетов и нанесение огневых ударов по объектам украинских войск. Полеты проходят на предельно малых высотах.

В Минобороны отметили, что при выполнении удара экипажи Ка-52 используют элемент пилотажа "Горка". Это позволяет наносить удары на более дальнее расстояние и с точным поражением цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России