Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны подготовка экипажей, вылет вертолетов и нанесение огневых ударов по объектам украинских войск. Полеты проходят на предельно малых высотах.
В Минобороны отметили, что при выполнении удара экипажи Ка-52 используют элемент пилотажа "Горка". Это позволяет наносить удары на более дальнее расстояние и с точным поражением цели.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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