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Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 500 солдат ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

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Кроме того, были уничтожены более 40 единиц военной техники.

Вооруженные силы России уничтожили до 500 украинских солдат в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли массированные огневые удары по двух механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка, а также по аэромобильной бригаде противника в районах Сухой Ставок и Белогорка. Кроме того, были уничтожены более 40 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Спорное (ДНР) российские военные уничтожили более 80 украинских военных, восемь бронированных машин и пять пикапов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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