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Минобороны: Испытания модернизированной ракеты системы ПРО прошли успешно

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На официальном сайте Минобороны опубликовано видео пуска модернизированной ракеты системы противоракетной обороны.

Российские военные провели испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Модернизированная ракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении и не имеют аналогов в Мире. Пуск ракеты прошел успешно, все поставленные задачи были выполнены на отлично.

 

Видео: Минобороны

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Категории: Лента новостей Новости России

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