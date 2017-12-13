Минобороны: Испытания модернизированной ракеты системы ПРО прошли успешно

На официальном сайте Минобороны опубликовано видео пуска модернизированной ракеты системы противоракетной обороны.

Российские военные провели испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Модернизированная ракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении и не имеют аналогов в Мире. Пуск ракеты прошел успешно, все поставленные задачи были выполнены на отлично.

Видео: Минобороны