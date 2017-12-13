Минобороны: Испытания модернизированной ракеты системы ПРО прошли успешно

Российские военные провели испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Модернизированная ракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении и не имеют аналогов в Мире. Пуск ракеты прошел успешно, все поставленные задачи были выполнены на отлично.
Видео: Минобороны