Армия Карабаха наступление отбила.

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха. Это произошло на юго-восточном направлении линии соприкосновения войск двух стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Противник предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении. Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

По её словам, армия Карабаха наступление отбила. Бои продолжаются.

Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.