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Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

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Армия Карабаха наступление отбила.

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха. Это произошло на юго-восточном направлении линии соприкосновения войск двух стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Противник предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении.

Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

По её словам, армия Карабаха наступление отбила. Бои продолжаются.

Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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