Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха. Это произошло на юго-восточном направлении линии соприкосновения войск двух стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Противник предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении.
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
По её словам, армия Карабаха наступление отбила. Бои продолжаются.
Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.
Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.
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