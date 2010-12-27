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Минкульт выделит деньги на 18 документальных спецпроектов
Сегодня, 20:14
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IRINA_CHALKINA
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Минкульт выделит деньги на 18 документальных спецпроектов

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Среди документальных фильмов есть такие, как "Колокола России", "Угрозыск. Лихие 90-е" и "Станиславский".

Министерство культуры России профинансирует 18 документальных спецпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отбор кинолент проходил 23 июля. Совет принял решение отдать субсидии в этом году на 18 документальных проектов. В частности, финансирование получат такие фильмы, как проект "Колокола России", ведущим которого должен быть Андрей Малахов, "Угрозыск. Лихие 90-е" ,  "Станиславский", работой над кторым планирует заняться  HBO.

В резерве Минкульт оставил такие фильмы, как  "Русская Ницца", "Город трех империй", "Война в Китае. Операция Z".

Фото: Pixabay 


 

Теги: документальное кино , минкульт , россия
Категории: Лента новостей Новости России Культура Кино

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