Минкульт выделит деньги на 18 документальных спецпроектов

Среди документальных фильмов есть такие, как "Колокола России", "Угрозыск. Лихие 90-е" и "Станиславский".

Министерство культуры России профинансирует 18 документальных спецпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор кинолент проходил 23 июля. Совет принял решение отдать субсидии в этом году на 18 документальных проектов. В частности, финансирование получат такие фильмы, как проект "Колокола России", ведущим которого должен быть Андрей Малахов, "Угрозыск. Лихие 90-е" , "Станиславский", работой над кторым планирует заняться HBO.

В резерве Минкульт оставил такие фильмы, как "Русская Ницца", "Город трех империй", "Война в Китае. Операция Z".

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