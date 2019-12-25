Федора Орлова на посту временно сменит Светлана Смирнова.

Министр здравоохранения Астраханской области подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона. Чиновники пояснили, что Федор Орлов заявил о желании покинуть пост после заседания экспертного совета по ситуации с распространением коронавируса в области. На данный момент известно, что заявление Орлова уже одобрил глава региона Игорь Бабушкин.

В "ТАСС" рассказали, что временно исполняющей обязанности министра здравоохранения в Астраханской области назначена Светлана Смирнова. Кадровые перестановки, по данным администрации, могут быть связаны с невыполнением поручений губернатора, которые были даны во время проверки инфекционной и Александро-Мариинской больниц. Чиновники добавили, что в регионе отсутствует координация действий между министерством и местными специализированными учреждениями. По указу Бабушкина в ближайшее время все несоответствия будут устранены.

Напомним, что Федор Орлов находился в должности с июля 2019 года. До этого место занимала Ольга Гребнева. Орлов до назначения министром здравоохранения более 10 лет трудился в городской клинической больнице имени Кирова. Светлана Смирнова с 2012 года работала замминистра, а с 2016 года - стала первым заместителем министра здравоохранения.

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