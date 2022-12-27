Министр обороны России провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

Сергей Шойгу также поздравил спасателей с профессиональным праздником.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу провел во вторник 27 декабря итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства. Генерал заслушал доклады по результатам деятельности боевых сил в 2022 году и о планах развития на 2023 год, запланированных и выполненных событиях оперативной и боевой подготовки. Мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной страны.

В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Дополнительно в рамках селекторного совещания Сергей Шойгу поздравил сотрудников ГУ МЧС России с их профессиональным праздником. Он напомнил, что экстренное ведомство по чрезвычайным ситуациям было сформировано 32 года назад.

Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России