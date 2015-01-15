Министр культуры ЮАР назвал Петербург культурной столицей мира

Он также отметил, что северная столица — "мекка культуры" для творческих людей.

Министр спорта, искусств и культуры Южно-Африканской Республики Гейтон Маккензи считает Санкт-Петербург культурной столицей мира. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Я могу назвать Санкт-Петербург лучшей культурной столицей в мире. Как министр спорта, искусств и культуры, я вижу здесь не культуру на бумаге. Культура проявляется в ваших зданиях, в музыке, звучащей на ваших улицах, в гостеприимстве, в том, как ведут себя люди в этой стране. Так что да, это культурная столица мира" Гейтон Маккензи

Министр добавил, что Северная столица является "Меккой культуры" для творческих людей. "Если вы человек культурный, творческий, если вам нужно вдохновение, то это Мекка культуры. Это просто волшебный город. В него невозможно не влюбиться. Я влюблен в Санкт-Петербург", — подчеркнул он.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит в северной столице с участием делегаций из десятков стран мира. Форум стал площадкой для обсуждения вопросов международного культурного сотрудничества и сохранения мирового культурного наследия.

Ранее Piter.TV сообщал, что Путин выступит на Международном форуме объединенных культур в Петербурге.

