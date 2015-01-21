Минфин ожидает стабильного роста ВВП РФ на уровне 2,2-2,3% на горизонте трех лет

Антон Силуанов рассказал о работ е правительства по выполнению обязательств перед гражданами.

Российская экономическая система на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше двух процентов, а в целом бюджетная политика в стране реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку. Чиновник пояснил законодателям, что властям требуется готовиться ко всем возможным ситуациям.

О тех условиях, в которых формировался бюджет, какие наши прогнозы… В целом мы реализуем бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Планируется истабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика... Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт добавил, что темпы роста экономики будут на уровне более двух процентов (2,2-2,3% ежегодно) на протяжении трех лет. Антон Силуанов пояснил, что сейчас набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, так как в мире структурный дисбаланс никуда не делся, как и антироссийское санкционное давление.

Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета.

Фото и видео: Совет Федерации