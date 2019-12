Ведомство согласилось передать суду доказательства, на которых основывалось решение о введении санкций.

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски. Экономические ограничения в отношении бизнесмена вступили в силу в апреле 2018 года. Об этом сообщили в "РБК".

В суде округа Колумбия с марта 2019 года рассматривается иск Дерипаски к Минфину США и OFAC. Также иски направлены против руководителей этих ведомств - Стивена Мнучина и Андреа Гаки. Ранее заявлялось, что основаниями к санкциям послужили публикации в The Nation, The Telegraph и The Times. Однако вся доказательная база в отношении миллиардера была засекречена. В течение 75 дней (начиная с 9 декабря до 21 февраля 2020) стороны представят суду необходимую информацию.

Сторона защиты ознакомится с материалами дела в рамках запроса о пересмотре введенных ограничений.

