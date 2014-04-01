Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия России об оплате поставок газа в рублях

Брюно Ле Мэр призвал Европу готовиться к тому, что российского газа больше не будет.

Министерство финансов Франции уведомило журналистов о том, что Париж и Берлин не примут условия России об оплате поставок газа в рублях. Такой информацией с прессой на совместном брифинге с министром по экономике Германии Робертом Хабеком сделал Брюно Ле Мэр. Чиновник считает, что ранее аналогичное решение приняли все страны G7.

Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро. Условия контрактов должны полностью выполняться. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Брюно Ле Мэр напомнил о том, что Франция и ФРГ совместными усилиями формируют план действий в случае прекращения российской стороной энергетических поставок. Чиновник заметил, что работа ведется по всем сценариям в рамках коллективных усилий. По мнению Мэра, обязанностью правительств является подготовка к тому, что газа из РФ больше может не быть в Европе.

Глава Минфина Франции сообщил о подготовке новых санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz