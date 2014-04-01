Глава Минфина Франции сообщил о подготовке новых санкций против России

Брюно Ле Мэр считает, что санкции могут быть приняты на саммите ЕС.

Глава министерства по финансам Франции Брюно Ле Мэр сообщил о подготовке новых дополнительный санкций против России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках проводимой пресс-конференции с вице-канцлером ФРГ, министром по вопросам экономики Робертом Хабеком. Мероприятие проводилось в Берлине. Эксперты пояснили, что антироссийские ограничения будут введены в том случае, если Евросоюз примет такое решение.

Мы обсудили новые санкционные меры, которые могут быть приняты в дополнение к согласованным на саммите ЕС. Я считаю, что такие меры важно готовить вместе на случай решения глав государств. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Напомним, что еще в середине марта ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя экономические и персональные ограничительные меры в отношении граждан страны и юридических лиц. В частности, Брюссель ограничил импорт стали и железа, а также европейские инвестиции в энергетический сектор РФ, экспорт предметов роскоши в РФ.

Франция приняла к сведению заявления по итогам переговоров РФ и Украины в Турции.

Фото: European Commission

