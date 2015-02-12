Минэнерго: Россия наращивает выпуск бензина для стабилизации рынка

Нефтяники вводят резервные установки для переработки энергоресурсов.

Россиские нефтяники сейчас наращивают выпуск бензина для стабилизации внутреннего рынка и на бирже. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по энергетике страны. В профильной структуре уточнили, что на текущий момент специалисты вводят в работу резервные установки первичной и вторичной переработки ресурсов.

Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ. пресс-служба Минэнерго РФ

Известно, что дополнительный объем топлива из-за запрета федеральным правительством экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок". Эксперты из Минэнерго призывают всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности по реализации и приобретению автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах.

Россия имеет возможность создать полностью российский СПГ-завод.

Фото: Piter.tv