Минэнерго: Россия наращивает выпуск бензина для стабилизации рынка
Сегодня, 11:31
Нефтяники вводят резервные установки для переработки энергоресурсов.

Россиские нефтяники сейчас наращивают выпуск бензина для стабилизации внутреннего рынка и на бирже. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по энергетике страны. В профильной структуре уточнили, что на текущий момент специалисты вводят в работу резервные установки первичной и вторичной переработки ресурсов.

Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ.

пресс-служба Минэнерго РФ

Известно, что дополнительный объем топлива из-за запрета федеральным правительством экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок". Эксперты из Минэнерго призывают всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности по реализации и приобретению автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах.

Фото: Piter.tv

