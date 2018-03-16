Милое видео из Владивостока: Овчарка Эльза воспитывает котенка леопарда Милашу

В социальных сетях на официальном аккаунте зоопарка "Садгород" опубликовано видео с прогулки Милаши и Эльзы.

В Владивостокском зоопарке "Садгород" срослась необычная трепетная дружба между овчаркой Эльзой и котенком леопарда Милашей.

Сотрудник зоопарка записал на видео совместную прогулку собаки и детеныша леопарда.

Наша знаменитая среднеазиатская овчарка Эльза, взяла на воспитание леопардессу Милашу. Напомним, Эльза живет в одном вольере с львицей Астрой, а Леопард Милаша, рождена в нашем Зоопарке и выкормлена собакой Тесси. Посмотрите, как бережно и аккуратно Эльза выгуливает Милашу.

На опубликованных кадрах видно, что Эльза ни на минуту не оставляет детеныша. Она следует по пятам, словно остерегая от всех напастей, и играет с котенком.

К слову сказать, для Милаши это не первая собака. Выкормила ее золотистый ретривер Тесси. А у Эльзы есть лучший друг, с которым она вместе живет - это Львица Астра, с которой они родились в один день.

Видео: Instagram/zoopark_vl