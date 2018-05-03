Милое видео из Карелии: лосёнок зашёл в автобус вместе с пассажирами

Лосёнок совсем не боялся людей.

В сети опубликовали видео, на котором в Карелии лосёнок вышел к людям на остановку. Об этом сообщает местная жительница.

Животное совсем не боялось людей, позволяло гладить себя, фотографировать и кормить. Лосенок вышел к людям на 28-м километре автодороги "Петрозаводск – Падозеро". О найденном животном пассажиры автобуса сообщили в МЧС Карелии.

Сейчас лосёнка передали в зоокомплекс "Три медведя". Все животные там содержатся в полувольных условиях: они живут в больших вольерах, регулярно проходят медицинские осмотры и всегда вдоволь питаются.

Видео: ВКонтакте / Татьяна Маркова