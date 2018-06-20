Милана Тюльпанова в Instagram рассказала, что счастлива после развода

Она будет тратить все свободное время на воспитание сына.

После развода Милана Тюльпанова написала пост в Instagram, в котором рассказала о планах на ближайшее время. По словам молодой мамы, она собирается спокойно заниматься воспитанием сына. Девушка выразила надежду, что ей удастся сделать из ребенка достойную личность, который будет помогать тем, кто окажется в трудной жизненной ситуации.

Я счастлива,что не сломалась,и пошла до конца,несмотря на всевозможные препятствия,которые мне чинили. комментирует обстоятельства своего развода с Александром Кержаковым девушка

Также Милана поблагодарила команду юристов, которые помогали ей в судебном процессе против бывшего мужа. Она отметила, что прошедший год оказался непростым для нее. Петербурженка заявила, что смогла преодолеть все препятствия и опровергнуть все претензии к ней экс-супруга.

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Фото и видео: Instagram/milana_tulpanova