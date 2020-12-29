Михайловский театр планирует открыть центр вакцинации

В Петербурге может появиться центр вакцинации в Михайловском театре. Об этом рассказал его художественный руководитель Владимир Кехман в интервью "России 24".
Я надеюсь, что в течение 1-2 месяцев, максимум, мы сделаем "театральный" пункт вакцинации
Владимир Кехман.
Под вакцинацию отдадут кабинет музыкального руководителя Александра Ведерникова.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в праздники пункты вакцинации принимали несколько десятков горожан в сутки.
Фото: https://ru.wikipedia.org
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