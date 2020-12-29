Михайловский театр планирует открыть центр вакцинации

Под пункт вакцинации готовы отдать кабинет музыкального руководителя Александра Ведерникова.

В Петербурге может появиться центр вакцинации в Михайловском театре. Об этом рассказал его художественный руководитель Владимир Кехман в интервью "России 24".

Я надеюсь, что в течение 1-2 месяцев, максимум, мы сделаем "театральный" пункт вакцинации Владимир Кехман.

Под вакцинацию отдадут кабинет музыкального руководителя Александра Ведерникова.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в праздники пункты вакцинации принимали несколько десятков горожан в сутки.

Фото: https://ru.wikipedia.org