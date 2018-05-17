Михаил Сеславинский: в России рост книжной отрасли превысил общий экономический рост страны

О значительных показателях роста отрасли книгоиздания в Петербурге и России глава Роспечати рассказал на открытии Книжного салона в Северной столице.

На открытии петербургского Тринадцатого Книжного салона выступил Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Политик рассказал, что мероприятием интересуются не только российские посетители и издательства, но и иностранные государства. В 2018 году участие в выставке приняли представители Вьетнама, Словакии, Словении, Польши и даже Франции. Также спикер добавил, что с нетерпением ждет деловых дискуссий, которые запланированы программой фестиваля.

Спикер отметил, что в прошлом году в Петербурга вышло более одиннадцати тысяч наименований книг, которые были изданы общим тиражом примерно в 17,5 миллионов экземпляров. В 2017 году отрасль показала хороший рост по России. Она превысила общий рост экономики страны по тиражам - на пять процентов, по количеству разнообразия книг - на десять.

Сегодня все это разнообразие будет представлено на секциях и стендах издательств в Книжном салоне добавил Михаил Сеславинский

Это внушительная цифра, которая демонстрирует, что и литература, и отрасль книгоиздания далеки от "мрачных времен", которые мы иногда себе представляем в век современных гаджетов.

Чаще всего, по мнению представителя Роспечати, неприятные думы относительно будущего книжного дела возникают, когда взрослое поколение наблюдает за молодыми людьми. Дети и подростки часто "пропадают" в Интернете. Однако, Михаил Сеславинский отметил,что это не самая большая проблема, которая могла возникнуть в жизни .Школьники продолжают интересоваться литературой, хотя все больше предпочитают заучивать стихотворения с экранов планшетов и телефонов, нежели из печатных изданий.

Фото и видео: Piter.tv

