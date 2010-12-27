В Петербурге мигранты выдали незаконную "регистрацию" 750 жителям Узбекистана

Полиция поймала мошенников с поличным.

Граждане Узбекистана незаконно оказывали помощью соотечественникам на территории Петербурга. Преступники, которые сами находились в Северной столице нелегально, занимались продажей поддельной регистрации. Клиентами злоумышленников успели стать 750 мигрантов. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Бизнесом молодые люди начали заниматься с конца 2017 года. Днем 6 мая предпринимательская деятельность 21-ти и 22-летнего иностранцев завершилась. Мигрантов поймала полиция. Сотрудники правопорядка провели обыски в квартире по Богатырскому проспекту, в котором проживали подозреваемые. В комнатах найдены фальшивые оттиски МФЦ, а также четыре личные печати сотрудников данной организации. Также в запасе у мошенников находились незаполненные бланки и копии документов клиентов.

Найти мигрантов, которые уже получили поддельные разрешения на жительство оказалось просто: все данные были зафиксированы в специальной учетной тетради, которую вели задержанные преступники. В отношении их возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Сейчас иностранцы находятся под стражей.

Фото: Piter.tv

