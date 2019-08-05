В Петербурге стартовал международный медиафорум молодых журналистов

Торжественное открытие состоялось в Эрмитажном театре.

В среду, 14 апреля, в петербургском Эрмитажном театре состоялась торжественная церемония открытия XV Юбилейного международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур". Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Масштабное мероприятие проведут под девизом "Преодолевая COVID расстояния". Для участников подготовили фестиваль документальных короткометражных фильмов и фотовыставка "Я здесь живу", также в Эрмитаже пройдет практическая конференция при участии ведущих медиаэкспертов страны и Европы. Помимо этого подготовлен выезд в Псков, Великий Новгород и Выборг для создания репортажей о жизни Северо-Западного региона России.

Эрмитаж – важная остановка в начале профессиональной деятельности молодых журналистов, позволяющая научиться культуре диалога председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов", секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

Отметим, что форум пройдет как офлайн, так и онлайн.

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Фото: pixabay