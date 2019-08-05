Видео: юные журналисты сразились в остроте пера на территории лагеря "Спутник"

В эту субботу молодые журналисты из лагерей Выборгского района отправились в ДОЛ "Суптник", чтобы сразиться в остроте своих новостных текстов.

В прошедшую субботу увлекающиеся журналистикой дети из числа отдыхающих в летних лагерях Выборгского района посетили ДОЛ "Спутник", чтобы сразиться в освещении культурного события. Специально для собравшихся гостей дети лагеря "Спутник" подготовили сценку, в которой рассказали о чудесах и метаморфозах, происходящих с ребенком за время смены. Задачей собравшихся на конкурсе было максимально интересно и подробно рассказать о том, что они увидели, без каких-либо ограничений в художественных средствах выразительности, но за жестко ограниченное количество времени.

Итогом стали несколько печатных материалов, среди которых жюри состоявшее из опытных журналистов выбрало лучшие. Награждение состоялось в клубе "Спутника". Детям вручили памятные дипломы, а также ценные призы, заготовленные одним из спонсоров прошедшего мероприятия – газетой "Выборг".

Одновременно с этим в лагере прошел конкурс репортажной фотографии. За звание лучшего начинающего фотографа боролись дети из четырех лагерей. Работы сделанные на конкурсе будут выставлены на общее обозрение, а после – также отправятся в архив ДОЛ "Спутник".

Видео: Piter.TV