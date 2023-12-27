Международный форум зелёной отрасли проходит в Экспофоруме

Основная тематика форума посвящена обсуждению успешных практик в сфере обустройства зеленых пространств и выбора качественного посадочного материала.

В петербургском Экспофоруме стартовал международный форум зеленой отрасли. Церемония открытия состоялась 11 февраля с участием вице-губернатора города Евгения Разумишкина и главы Комитета по благоустройству Сергея Петриченко, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Основная тематика форума посвящена обсуждению успешных практик в сфере обустройства зеленых пространств и выбора качественного посадочного материала. Мероприятие объединяет представителей садово-парковых компаний, ландшафтных дизайнеров и руководителей отечественных питомников растений.

Специалисты Комитета ежегодно занимаются высадкой около десяти тысяч деревьев и более девяноста тысяч кустов в черте города. Комитет курирует содержание 90 парков, 136 садов, 165 бульваров, 1752 скверов и множества объектов зеленого благоустройства.

Реализуя инициативу губернатора под названием "Комфорт и уют в городе", власти активно создают новые зеленые уголки, обновляют набережные и улучшают общественные пространства дворов. Важнейшей частью программы остается поддержание здорового состояния существующего растительного покрова.

В комитете подчеркнули, что ключевой аспект стратегии состоит не только в развитии новых зон отдыха, но и в регулярном качественном уходе за растениями и деревьями, что соответствует целям губернаторской программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Форум способствует обмену профессиональным опытом и помогает специалистам улучшать качество работы по озеленению города.

Фото: Пресс-служба Экспофорума