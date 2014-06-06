Он проводится в Петербурге с 2015 года. Фестиваль исследует неожиданные для театра территории и предлагает зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством.

В этом году с 8 по 26 июля в Петербурге пройдёт VII Международный Летний фестиваль театра, современного искусства и паблик-арта "Точка доступа". Площадки мероприятия будут расположены в киностудии "Ленфильм", Музее Арктики и Антарктики, бутик-отеле Wynwood, особняке Общества "Знание" и не только. Организаторы фестиваля обещают жителям и гостям Северной столицы насыщенную и увлекательную программу. В нее войдут свыше 20 проектов, которые состоятся как в офлайн, так и в онлайн-режиме.

Как отмечают сами организаторы фестиваля, петербуржцам предложат проекты на любой вкус и цвет. Среди них исследование роли женщин в истории кино от команды "Вокруг да около", мультижанровый проект норвежца Мортена Тровика, где отрывки книги о Северной Корее прочитает, например, Владимир Познер и многое другие. Более того, участников фестиваля ждут проекты как основной программы, так и свободной.

Свободная программа "Точки доступа" формируется, опираясь на эмоциональный и содержательный импульс, исходящий от участников. Фестиваль создает инфраструктуру для того, чтобы их голоса могли быть услышанными. Филипп Вулах, директор фестиваля "Точка доступа.

Кроме того, в этом году фестиваль предлагает петербуржцам просветительскую программу, в рамках которой участники смогут присутствовать на онлайн-лекциях. В этом году на лекциях выступят представители из Америки, Австралии или Германии. С подробным расписанием программы можно ознакомиться на сайте.

"Точка доступа" – крупнейший форум сайт-специфического и иммерсивного искусства в России. Он проводится в Петербурге с 2015 года. Фестиваль исследует неожиданные для театра территории и предлагает зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством.

Ранее мы писали, что в этом году Новой Голландии исполняется 10 лет. Так, 29 мая в Новой Голландии открылся восьмой летний сезон мероприятий.

Фото: пресс-служба фестиваля