Международные наблюдатели рассказали об отсутствии проблем на избирательных участках

Иностранные эксперты по выборам отметили отсутствие проблем на избирательных участках и высокую явку в Северной столице.

В ходе пресс-конференции в информационном центре "Выборы Президента Российской Федерации 2018" иностранные наблюдатели рассказали о высокой явке избирателей и отсутствии проблем на участках.

Представители парламентов Армении, Казахстана и Беларуси сообщили, что выборы проходят в соответствии с законом Российской Федерации, нарушений иностранные эксперты не выявили.



По словам представителя парламента Армении Эдуарда Шармазанова, на избирательных участках много народу, а это значит, что петербуржцы активно выражают свою гражданскую позицию.

"Граждане России - хозяева и кузнецы своего будущего" - резюмировал Шармазанов.