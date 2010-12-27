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Международные наблюдатели рассказали об отсутствии проблем на избирательных участках
Сегодня, 17:23
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Butenko
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Международные наблюдатели рассказали об отсутствии проблем на избирательных участках

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Иностранные эксперты по выборам отметили отсутствие проблем на избирательных участках и высокую явку в Северной столице.

В ходе пресс-конференции в информационном центре "Выборы Президента Российской Федерации 2018" иностранные наблюдатели рассказали о высокой явке избирателей и отсутствии проблем на участках.

Представители парламентов Армении, Казахстана и Беларуси сообщили, что выборы проходят в соответствии с законом Российской Федерации, нарушений иностранные эксперты не выявили.

По словам представителя парламента Армении Эдуарда Шармазанова, на избирательных участках много народу, а это значит, что петербуржцы активно выражают свою гражданскую позицию.

"Граждане России - хозяева и кузнецы своего будущего" - резюмировал Шармазанов. 

Теги: выборы 2018 , новости спб
Категории: Новости СПб

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