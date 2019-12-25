Между развязками КАД с Пискаревским проспектом и дорогой до Матоксы на полгода перекроют одну полосу

Работы продлятся с 18 августа до 8 февраля 2021 года.

На внешнем кольце КАД ожидаются очередные затруднения движения, связанные с дорожными работами. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на этот раз будет задействован участок между транспортной развязкой с Пискаревском проспектом и развязкой на пересечении автодороги Петербург-Матокса в Мурино.

Известно, что на участке будут устанавливать шумозащитные экраны, работы продлятся с 18 августа до 8 февраля 2021 года. В этот период полностью перекроют проезд по полосе безопасности и первой полосе движения. По второй, третьей и четвертой полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее мы сообщали, что проезд по Гагаринской улице затруднится до середины октября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"