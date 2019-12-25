Проезд по Гагаринской улице затруднится до середины октября

Также ограничение движения ждет Витебский путепровод, тоннель Литейного моста и Демонстрационный проезд.

Петербургских автомобилистов ждет ряд новых ограничений движения в нескольких районах города. Об этом предупредила ГАТИ 14 августа.

Так, с субботы, 15 августа, ремонт стен и дорожного покрытия левобережного тоннеля Литейного моста ограничит по нему проезд до середины октября. В тот же период будет вестись мощение тротуаров на участке Гагаринской улицы от улицы Чайковского до улицы Пестеля. 16 августа начнется ремонт дороги на Демонстрационном проезде, до 23 сентября здесь поэтапно ограничат движение от Алтайской улицы до улицы Гастелло. Работы не затронут перекрестки.

С 17 августа и до конца сентября затруднится проезд по Витебскому путепроводу в Шушарах. Здесь специалисты займутся установкой шумозащитных экранов.

Ранее мы сообщали, что участок основного хода ЗСД закроют на два часа в воскресенье.

Фото: Piter.TV