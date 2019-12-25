Участок основного хода ЗСД закроют на два часа в воскресенье

На отрезке Южного участка дороги пройдут монтажные работы.

Участок основного хода ЗСД на Южном участке закроют на два часа в воскресенье, 16 августа. Как предупредила компания "Магистраль Северной столицы", перекрытие с 3.00 до 5.00 ожидается на отрезке Южного участка диаметра в районе Благодатной улицы.

Известно, что на участке пройдет монтаж рамы автоматизированной системы управления движением, и для этого потребуется тяжелая техника. Отмечается, что стоимость поездки в это время скорректируется в соответствии с маршрутом, и объезд будет равен в цене проезду по основному ходу.

Объехать занятый работами участок можно согласно карте.

Также мы сообщали, что на развязке КАД с Октябрьской набережной на сутки перекроют съезд №2.

Фото: Яндекс. Карты; пресс-служба "МСС"