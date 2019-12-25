На развязке КАД с Октябрьской набережной на сутки перекроют съезд №2

Съезд будет закрыт с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа.

На КАД готовятся перекрыть очередной съезд, чтобы провести ремонт дороги. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на этот раз временные изменения коснутся съезда №2 на развязке КАД на пересечении с Октябрьской набережной или автодорогой от Петербурга до Всеволожска..

С 8:00 16 августа до 8:00 17 августа съезд с набережной на внешнее и внутреннее кольца КАД будет полностью перекрыт для автомобильного движения.

Также мы сообщали, что ремонт теплосети на улице Коллонтай изменит маршрут трех трамваев.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"