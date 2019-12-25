Ремонт теплосети на улице Коллонтай изменит маршрут трех трамваев

Транспорт на двух маршрутах вовсе уйдет в вынужденный отпуск на время ремонта.

Реконструкция теплосети на улице Коллонтай изменит движение трех городских трамваев. Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, изменения ожидаются с часу ночи 16 августа до 5 утра 22 августа – в этот период проезд трамваев по Коллонтай полностью закроется.

Трамваи №65 и №А уйдут в эти дни в вынужденный отпуск и совсем не будут выходить на работу, а трамвай №27 проследует от конечной"Река Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по привычной трассе до конечной "Станция метро ʺРыбацкоеʺ.

Ранее мы писали, что проезд по улице Бармалеева ограничат до середины июня 2021 года.

Фото: Piter.TV