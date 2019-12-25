  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт теплосети на улице Коллонтай изменит маршрут трех трамваев
Сегодня, 16:05
39
himif

Ремонт теплосети на улице Коллонтай изменит маршрут трех трамваев

0 0

Транспорт на двух маршрутах вовсе уйдет в вынужденный отпуск на время ремонта.

Реконструкция теплосети на улице Коллонтай изменит движение трех городских трамваев. Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, изменения ожидаются с часу ночи 16 августа до 5 утра 22 августа – в этот период проезд трамваев по Коллонтай полностью закроется.

Трамваи №65 и №А уйдут в эти дни в вынужденный отпуск и совсем не будут выходить на работу, а трамвай №27 проследует от конечной"Река Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, далее по привычной трассе до конечной "Станция метро ʺРыбацкоеʺ.

Ранее мы писали, что проезд по улице Бармалеева ограничат до середины июня 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: горэлектротранс, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии