От Петербурга до Пскова и обратно будет ходить скоростной поезд "Ласточка"

Время в пути между городами сократится почти в 1,5 раза и будет составлять 3 часа 15 минут.

В течение года между Петербургом и Псковом запустят скоростной поезд "Ласточка". Запуск экспресса сократит время в пути с 4 часов 18 минут до 3 часов 15 минут. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

В этом году по договоренности с РЖД мы запускаем скоростной поезд "Ласточка" беспересадочного движения, он будет курсировать по маршруту Псков-Санкт-Петербург. Александр Кузнецов

Поезд будет двигаться по электрифицированной железной дороге. Для экспресса специально разработали и согласовали схему движения — до Луги он будет ехать на электричестве, а от Луги до Пскова состав потянет тепловоз.

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Фото: visit-petersburg.ru