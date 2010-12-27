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В Instagram появился аккаунт петербургского метро
Сегодня, 16:20
0
Shdaria
84

В Instagram появился аккаунт петербургского метро

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Петербургский метрополитен обзавелся аккаунтом в известной социальной сети. На странице будут опубликовывать информацию для пассажиров.

Петербургский метрополитен официально открыл страницу в Instagram. Теперь жители города смогут узнавать информацию от подземки в популярной социальной сети. 

На странице будут опубликовывать фото и видео того, как работает городская подземка. В настоящее время в аккаунте уже есть несколько фотографий, а также информация о, установке оборудования для Wi-Fi на красной линии метро. Стоит заметить, что на странице публикуются не только рабочий процесс, но и обычные снимки, вроде кота в депо. 

В течение пяти дней на официальную страницу в Instagram петербургского метрополитена подписалось более 500 пользователей. Напомним, ранее мы писали, что в Петербурге на красной линии метрополитена появится Wi-Fi

 

Фото: Instagram metrospbphoto

Теги: метрополитен спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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