В Instagram появился аккаунт петербургского метро

Петербургский метрополитен обзавелся аккаунтом в известной социальной сети. На странице будут опубликовывать информацию для пассажиров.

Петербургский метрополитен официально открыл страницу в Instagram. Теперь жители города смогут узнавать информацию от подземки в популярной социальной сети.

На странице будут опубликовывать фото и видео того, как работает городская подземка. В настоящее время в аккаунте уже есть несколько фотографий, а также информация о, установке оборудования для Wi-Fi на красной линии метро. Стоит заметить, что на странице публикуются не только рабочий процесс, но и обычные снимки, вроде кота в депо.

В течение пяти дней на официальную страницу в Instagram петербургского метрополитена подписалось более 500 пользователей. Напомним, ранее мы писали, что в Петербурге на красной линии метрополитена появится Wi-Fi.

Фото: Instagram metrospbphoto