Метро "Сенная" закрыта на вход и выход

Станцию синей ветки закрыли для пассажиров из-за бесхозного предмета.

6 декабря в 16:12 перестал работать вестибюль станции метро "Сенная площадь". По предварительной версии, на платформе был обнаружен бесхозный предмет.

Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях. Поезда проезжают мимо. К вестибюлю подъехала машина скорой помощи.Люди нервничают, так как приближается час пик. Если "Сенную" не откроют до этого времени, это может привести к очередному коллапсу.

Ранее Piter.tv сообщал, что Станцию метро "Академическая" закрыли, Метро "Пушкинская" и переход открыли за девять минут.