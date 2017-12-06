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nadiputintseva
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Метро "Сенная" закрыта на вход и выход

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Станцию синей ветки закрыли для пассажиров из-за бесхозного предмета.

6 декабря в 16:12 перестал работать вестибюль станции метро "Сенная площадь". По предварительной версии, на платформе был обнаружен бесхозный предмет. 

Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях. Поезда проезжают мимо. К вестибюлю подъехала машина скорой помощи.Люди нервничают, так как приближается час пик. Если "Сенную" не откроют до этого времени, это может привести к очередному коллапсу.

Ранее Piter.tv сообщал, что Станцию метро "Академическая" закрылиМетро "Пушкинская" и переход открыли за девять минут.

 

Теги: закрыли метро , метро , новости спб , почему не работает сенная
Категории: Происшествия Новости СПб

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