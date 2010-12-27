Станцию метро красной ветки закрыли из-за бесхозного предмета.

В петербургском метрополитене в 13.30 станцию метро "Академическая" закрыли. По данным пресс-службы метро, на платформе был обнаружен бесхозный предмет.

Ранее мы сообщили о том, что метро "Пушкинская" и переход закрыты из-за бесхозного предмет.