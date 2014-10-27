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Метро "Площадь Александра Невского - 1" работает в штатном режиме
Сегодня, 22:35
0
TretyakovaS
18

Метро "Площадь Александра Невского - 1" работает в штатном режиме

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После проверки открыли станцию зеленой ветки "Площадь Александра Невского - 1".

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Площадь Александра Невского - 1" стала доступной для пассажиров.

Напоминаем, ранее очевидцы сообщали о закрытии станции из-за подозрительной сумки, которую нашли за банкоматом в верхнем вестибюле. В информационный центр такой информации не поступало.

Теги: метро петербург , новости спб
Категории: Новости СПб

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