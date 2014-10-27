Метро "Площадь Александра Невского - 1" работает в штатном режиме

После проверки открыли станцию зеленой ветки "Площадь Александра Невского - 1".

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Площадь Александра Невского - 1" стала доступной для пассажиров.



Напоминаем, ранее очевидцы сообщали о закрытии станции из-за подозрительной сумки, которую нашли за банкоматом в верхнем вестибюле. В информационный центр такой информации не поступало.