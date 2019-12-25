Металлурги предупредили о риске остановки заводов из-за "снижения эффективности работы РЖД"

В России растет число брошенных поездов.

Крупные металлургические компании в России обратились с жалобой на РЖД из-за "снижения эффективности работы" монополиии к вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу кабмина.

В письме говорится, что в России число брошенных поездов растет. Как сообщает издание, число неэксплуатированного железнодорожного транспорта в стране увеличилось на 41,8%, а нерабочих магистральных локомотивов – на 16%. Речь идет о периоде с января по август 2021 года.

Стало известно также о задержках в поставках сырья, это грозит риском веерных остановок доменного производства на заводах. Пожаловались металлурги и на логистические контроли в направлении ключевых портов. Сообщается, что они не позволяют доставлять металлопродукцию потребителям вовремя.

В РЖД в свою очередь критику назвали необоснованной, задержки же объяснили тем, что общий спрос на перевозки вырос.

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