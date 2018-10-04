Главный редактор "Царскосельской газеты" рассказала о жизни районных СМИ

Районные газеты – особый вид СМИ, который живет по своим правилам. Подобные издания есть почти в каждом муниципальном образовании Санкт-Петербурга. Чем живут редакции таких газет, какую функцию они выполняют, и кто их читатель – выясняли члены клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Васильева: Если говорить честно, то проект достаточно убыточный. Существует он благодаря тому, что мы издаем еще несколько газет, и только благодаря тем средствам, которые редакция зарабатывает, мы издаем "Царскосельскую газету". Сам проект убыточный, это я могу сразу сказать, то есть ни подписка, ни продажа в газетных киосках не спасает ситуацию.

Иванова: А подписка... Сколько человек подписывается?

Васильева: Ну...

Иванова: Это же надо пойти на почту, заполнить вот такой вот бланк...

Васильева: Да, все правильно. У газеты есть очень много постоянных читателей, которые читают газету от корки до корки, и тому пример вчерашнее мероприятие Андрея Корнеева, как раз где выступали постоянные читатели.

Иванова: Давайте объясним. Андрей Корнеев – гость нашей студии...

Васильева: Главный редактор...

Иванова: Сидит в первом ряду.

Васильева: Газеты...

Иванова: Помашем (смеется).

Васильева: ..."Московская застава", которая отмечает в этом году свое тридцатилетие. И как раз пример постоянных читателей был наглядно вчера продемонстрирован. Это действительно целая группа людей, которые подписываются, идут на почту. Когда они перестают, ну, лишаются возможности идти, то есть в силу возраста, идут их внуки и подписывают своих бабушек и дедушек.

Иванова: Слушайте, прямо трогательная история.

Васильева: Нет, серьезно...

Иванова: И сколько таких подписчиков у вас?

Васильева: Ну, около тысячи где-то у нас...

Иванова: А еще?

Васильева: И еще часть людей приходит в редакцию, подписывается в редакции на эту газету. Есть у нас какой-то круг небольшой спонсоров, которые участвуют. У нас такая есть акция, называется "Подпишись сам, подпиши ветерана", то есть подписывают вот старшее поколение на газету. Их немного у нас осталось, но есть такие компании, да.

Иванова: Скажите, пожалуйста… Вот будем отвечать на вопрос, который мы заявили как тему нашей сегодняшней встречи – "Кому нужны районки?". Вот вы сказали, что подписываются люди возрастного… старшего возраста, то есть, прежде всего, это нужно возрастным читателям?

Васильева: Вы знаете, ситуация очень интересная с этой темой "Кому нужны районки?", потому что я сегодня спокойно могу сказать, что районки нужны. Они нужны...

Иванова: Аргументируйте, пожалуйста.

Васильева: Хорошо. Есть определенный круг читателей, которые действительно любят эту газету, есть определенный круг учреждений в районе, в котором подписываются на эту газету… ну, допустим так, не по указанию, а все-таки действительно с нами работают. Это в основном, конечно, учреждения культуры, библиотеки, дома творчества, это понятно. Вот. Ну, есть вот ряд учреждений, которым газета нужна для того, чтобы размещать в ней информацию, которую с них требуют вышестоящие инстанции.

Иванова: Или законодательство.

Васильева: Или законодательство.

Иванова: Ну, например?

Васильева: Пожарные, полиция, МЧС и прочие вот такие вот структуры, пенсионный фонд, налоговая, прокуратура, то есть они все обязаны работать со СМИ для того, чтобы доносить до населения информацию. Но никто из них не хочет подписываться на газету.

Иванова: То есть они хотят использовать вашу газету... (смеется)

Васильева: Они ее и используют по большому счету, с прокуратурой не очень будешь там... Вот они ее и используют. Да.

Иванова: И получается, что эту информацию население получает благодаря внимательным читателям старшего, самого старшего возраста.

Васильева: Да, да, и мне, например, недавно позвонили из какой-то службы психологической поддержки населения бесплатной и говорят: "Мы должны печатать у вас информацию". Говорю: "Замечательно, вы подписываетесь на нашу газету?" "Зачем?" "Ну, как зачем, вы же здесь будете размещаться". "А нам не надо, нас заставляют". Я говорю: "Ну, нам тоже не надо. В принципе, мы-то газета, мы можем не ставить вашу информацию". То есть вы поставьте нашу статью, но нам читать вашу газету не надо. То есть вот такие... Таких очень немало, будем так говорить.

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Видео: Piter.TV