Место встречи – Невский, 70. Борис Подопригора про средства персональной информации

В Санкт-Петербурге прошел второй вечер из цикла "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70". Темой новой беседы стала интеллектуальная журналистика. В рамках дискуссии Борис Подопригора рассказал о СПИ – средствах персональной информации, которые могут стать альтернативой СМИ.

В ближайшее время на смену СМИ могут прийти СПИ (средства персональной информации). В этом уверен журналист издания "Мозгократия" Борис Подопригора. Он же рассказал о моменте рождения проекта "Мозгократия", напрямую связанного с историей петербургской журналистики.

"Естественно, не все дети рождаются, когда мы их заведем. Мне кажется, так и случилось с "Мозгократией". То, что усыпили все три издания, особенно "Невское время", - это была серьезная ошибка. Но что же делать, всё, умерли они. Но в Петербурге проживает значительное число думающих людей, которые не приучены, не привыкли к современным коммуникационным системам. Им привычнее держать в руках газетку, их лишили возможности участвовать в интеллектуальной жизни города и страны. Но вряд ли они при этом готовы уже прямо сейчас сесть перед монитором и читать с экрана то, что раньше они читали на страницах того же самого "Невского времени" или "Смены", тут уж речь идет об индивидуальных предпочтениях. С другой стороны, не нами заданная глобализация, поэтому рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы придем к смене средств массовой информации - СМИ на СПИ – средства персонального информирования. И здесь открывается широкая возможность экспериментирования. И я не исключаю, что один из востребованных продуктов, может быть уже сегодня, может завтра, будет так и называться: "Смыслы, идеи", какие-то там интересные образы. И в этой ситуации, я думаю, "Мозгократия" свое место найдет. Правда, и это предмет нашего обсуждения с Сергеем, я бы хотел, чтобы эта редакционная группа была максимально расширена и представлена представителями различных научных направлений", - заявил петербургский журналист.