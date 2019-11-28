"Место встречи – Невский, 70": Что же такое Интерфакс вообще и Интерфакс сегодня?

В этом году тридцатилетний юбилей отмечает одно из самых авторитетных новостных агентств страны – "Интерфакс". История компании началась с появления у редактора Гостелерадио Михаила Комиссара факса, который в СССР времён Перестройки был новым словом техники. В итоге вокруг этого аппарата объединилась группа людей, решившая создать своё собственное СМИ с уклоном в экономику.

Иванова: Добрый вечер, коллеги! Не только коллеги, добрый вечер все, кому интересно, как живут современные средства массовой информации в нашем городе. Сегодня наша встреча, встреча нашего журналистского клуба "Старые и новые СМИ Петербурга. Место встречи – Невский, 70" посвящена одному из ведущих СМИ Санкт-Петербурга. Говорить мы будем об Интерфаксе. И это совершенно не случайно, потому что Интерфакс отмечает или отметил недавно свое тридцатилетие. Ну, отмечает или отметил, можно по-разному, потому что агентство было создано в 1989 году, и год, когда идет его тридцатилетие, еще пока не закончился. Сегодня у нас в гостях президент Интерфакс Северо-Запад Фомичева Людмила Дмитриевна. Она же директор Дома журналиста, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Давайте сразу договоримся, что сегодня в нашей импровизированной студии вы всего лишь президент Интерфакса. Согласны?

Фомичева: Конечно.

Иванова: И Татьяна Барковская – главный редактор Интерфакс Северо-Запад. Ну, по традиции начинаем мы с того, что пытаемся понять, что же такое Интерфакс вообще и Интерфакс сегодня? Вот в 1989 году группа журналистов решила организовать новое информационное агентство. Зачем? Что вы знаете о том, как это было, или вы стояли у истоков?

Фомичева: Нет, у истоков я не стояла потому, что я возглавляю Интерфакс Северо-Запад с 2003 года, а он организовался чуть раньше. История очень интересная. Дело в том, что наш руководитель и, собственно, хозяин – Комиссар, его фамилия – Комиссар. Михаил Витальевич работал на Гостелерадио в редакции на зарубежное вещание. И когда началась Перестройка, ему подарили факс, который был новым словом техники, и несколько человек объединились. Они говорили: "Давайте создадим свое информационное агентство, агентство с уклоном чисто в экономику". И тогда они действительно, как придумали, обыграли этот факс-Интерфакс и создали это агентство. Причем нужно сказать, что время было такое – революционное, новое, перестроечное – что очень многие люди больше поверили вот этому новому агентству в отличие от государственных. И они пошли-пошли-пошли-пошли… Стали выдавать экономическую информацию – естественно, и политическую. Почему? Потому что экономика без политики в нашей стране, да и вообще, не существует. И потом через несколько лет нашего Михаила Витальевича Комиссара забрали в замглавы администрации президента. Он оставил на своих коллег это агентство, а сам чуть-чуть поработал, года четыре, по-моему, или пять, не помню точно, замглавы администрации. Естественно, у него был административный ресурс, и очень раскрутились. И очень важно, что у нас заместитель его, Герасимов Владимир Владимирович, который возглавляет ленту и редакцию финансово-экономической информации... И это дело пошло так, что очень многие банки, консалтинговые компании стали подписываться на эту ленту новостей, и в принципе этот бизнес был, получается, востребован. И более того – группа стала международной группой. У нас есть свои корпункты и в Великобритании, в Китае, в Европе, и нужно сказать, что, конечно, Интерфакс в течение трех десятилетий набрал очень много, много набрал опыта, очень тонко чувствовал – и в этом, наверное, заслуга нашего руководителя – что нужно бизнесу, какую нужно давать экономическую информацию для того, чтобы принимать правильные решения в бизнесе. Это было очень важно, более того, они тогда соединились с рейтинговым агентством международным Moody"s, более того, там было даже, по-моему, 20% куплено этого агентства, и они еще выдавали рейтинги регионов, губернаторов, различных экономических компаний и финансовых компаний, предприятий и прочее.

Иванова: То есть все это помогало реально бизнесу, которой в тот момент развивался, становился на ножки и рос, ориентироваться в пространстве. Людмила Дмитриевна сказала, что во многих странах сегодня – более чем в 20, по-моему, странах – представлено агентство, в том числе и в странах СНГ и бывших союзных республиках. Ну, вы сказали про регионы, конечно, нас больше интересует Северо-Запад. Мы живем на Северо-Западе. У нас есть свой Интерфакс Северо-Запад, и ленту новостей этого Интерфакса формирует как раз Татьяна Барковская. Татьяна, чем ваше отделение выделяется, отличается, что в нем самое главное?

Барковская: Во-первых, я хочу сказать, что Интерфакс Северо-Запад, который охватывает весь округ наш Северо-Западный, является вторым по значимости после Москвы, вот этой федеральной кухни новостей, куда все стекается, вся информация. Естественно, Петербургу, где находится штаб-квартира Интерфакс Северо-Запада, уделяется особое внимание, особое значение и особые требования, я бы так сказала. У нас самый большой штат корреспондентов.

Иванова: Сколько?

Барковская: Если брать всех и только пишущих корреспондентов в Петербурге и регионах Северо-Запада – они есть практически в каждом регионе Северо-Запада, кроме Ненецкого автономного округа, ну, там есть своя специфика и свои сложности – то их 15. Ну, не так много, как может казаться…

Иванова: По нынешним временам, с другой стороны, не так мало.

Барковская: Ну, и не так мало. В Петербурге у нас семь корреспондентов, но мы делаем свою ленту новостей, у нас есть выпускающие редакторы, которые сконцентрированы каждый и специализируется на какой-то тематике: общественно-политическая информация, экономическая информация и информация регионов. Понятно, что один редактор занимается Петербургом и общественно-политическую информацию выпускает, второй – экономикой всех регионов, в том числе и с Петербурга начиная, и весь Северо- Запад, всех регионов Северо-Запада, и региональный редактор, который занимается региональной информацией, кроме Петербурга.

Иванова: Очень хороший образ прозвучал у вас. Татьяна сказала: "Кухня новостей". Я сразу себе представила такую кухню, где, знаете, какие-то котлы новостные, в них какие-то новости замешиваются, какие-то соусы добавляются…

Фомичева: Так и есть!

Иванова: …информационные, какие-то акценты расставляются. Какие новости у вас приоритетные, Людмила Дмитриевна?

Фомичева: Я хотела чуть-чуть еще добавить то, что Таня сказала. Она отметила, а я хочу подчеркнуть, что мы единственное отделение или дочка Интерфакса, которое имеет свою ленту, потому что все остальные регионы – Владивосток, Урал и прочие – они все вот в эту кухню сбрасывают, а мы имеем еще свою ленту.

Иванова: Свою отдельную кастрюльку (смеется).

Фомичева: Да, свою отдельную мультиварку, да, скажем так. Если говорить о том, какие новости для нас приоритетные, конечно же, у нас приоритетны новости экономические и политические. И, естественно, культурные, потому что Петербург – культурная столица России. И нужно сказать, но это Таня расскажет, наверное, про наши стандарты Интерфакса, что мы не публикуем какие-то слухи, какие-то недомолвки. Только проверенная информация, ссылаясь на источники, ссылаясь на мнения двух сторон, если это проблемная какая-то информация, и очень важно для нас, конечно, то, что наша информация очень взвешенная. Пусть мы на несколько часов дадим эту информацию позже, но она будет супер-проверенная.

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Видео: Piter.TV