Место встречи – Невский 70: журналист Андрей Радин ответил что такое новости в своей сущности и какие они для ЛОТ

Неожиданный ответ вопрос "что такое новости" дал генеральный директор Ленинградской областной телекомпании Андрей Радин, после чего объяснил участникам встречи клуба «Старые и новые СМИ Петербурга» на Невском, 70, по какому принципу отбирается информация для эфира ЛОТ.

Человечество привыкло воспринимать журналистику в двух крайностях – как пропаганду или как источник информации. Известный тележурналист Андрей Радин рассказывает в рамках встречи на Невском 70 с участниками клуба "Старые и новые СМИ Петербурга" о своем видении новостей сегодня. Он заявляет, что это "мусор".

"Дело в том, что те традиционные СМИ, в которых мы работаем, потеряли свою актуальность с точки зрения скорости передачи информации. Мы все окружены информацией, мы ей напичканы, мы ей перекормлены, мы завалены ею сверху. И сейчас… Раньше ж мы как хотели? Мы раньше, чем "Вести", "Вести" раньше, чем "НТВ", "НТВ" раньше, чем "Первый". Все соревновались, кто быстрее. А сейчас это даже не агентства, даже не "Интерфакс" или "Газета.ру". Это мессенджеры, и скорость распространения информации – это кто быстрее сбросил это все в мессенджеры. И это немножко нас… это нас немножко перегрузило. – известный тележурналист Андрей Радин

В ответе на вопрос что же такое новости – оперативная информация или пропаганда, Андрей Радин заявляет следующее:

"<…> на мой взгляд, это 50 на 50. Потому что если появляется какая-то информация, все равно это кому-то нужно. Если кому-то нужно, то это уже не новость – в том виде, в котором мы привыкли ее получать. Это возможность ее озвучить." – известный тележурналист Андрей Радин

В компаниях, в которых работал Радин, по его словам, был важен сам человек – "его мироощущение, его судьба – через призму тех событий, которые происходят вокруг." Также он рассказывает о пересечении его работы с администрацией области."

Единственное, чему я рад – не потому, что это моя заслуга, это больше заслуга нынешнего руководства области – что оно не требует… мы не делаем телевидения про губернатора, и мы не делаем телевидения для губернатора. Мы не делаем телевидения для правительства. Конечно, мы не финансируемая, а субсидируемая компания, и мы получаем субсидию за то, что мы освещаем все стороны жизни – и в том числе работу чиновников. Но отчетность эта, она, в общем, достаточно лояльная. Поэтому мы освещаем деятельность губернатора, только когда есть ключевые вещи – например, заседание правительства – и основные вехи и направления. И какие-то его вояжи – опять же, не через призму "губернатор поехал", а через призму "куда поехал и почему" – известный тележурналист Андрей Радин

Радин также подчеркнул, что ЛОТ несильно ограничен запретами на какие-либо темы.

Полная версия встречи с Андреем Радиным доступна в разделе "Наши трансляции".