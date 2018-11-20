Жители дома на Ярославском проспекте пожаловались на протечку крыши

По словам местных жителей, вода с крыши проникает в квартиру уже почти месяц.

Жители дома №8 по Ярославскому проспекту пожаловались на сильную протечку крыши. Как рассказал один из обитателей квартиры на последнем этаже, жилище заливает уже месяц.

Местный житель рассказал, что 7 января была создана заявка в управляющую компанию, однако меры приняты не были.Также владелец квартиры отметил, что на место выезжали аварийные службы, но ликвидировать протечку не удалось.

В доме опасаются, что обрушится потолок.

На кадрах видно, как в квартире набухли обои и отошли от стены, по периметру стоят ведра для сбора воды.

Видео: Piter.tv