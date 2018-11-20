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Жители дома на Ярославском проспекте пожаловались на протечку крыши

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По словам местных жителей, вода с крыши проникает в квартиру уже почти месяц.

Жители дома №8 по Ярославскому проспекту пожаловались на сильную протечку крыши. Как рассказал один из обитателей квартиры на последнем этаже, жилище заливает уже месяц.

Местный житель рассказал, что 7 января была создана заявка в управляющую компанию, однако меры приняты не были.Также владелец квартиры отметил, что на место выезжали аварийные службы, но ликвидировать протечку не удалось. 

В доме опасаются, что обрушится потолок. 

На кадрах видно, как в квартире набухли обои и отошли от стены, по периметру стоят ведра для сбора воды. 

Видео: Piter.tv 

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия, протечка крыши
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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