Месси стал вторым в истории футбола по количеству голов за один клуб

До лидера списка аргентинцу осталось 77 мячей.

Лидер испанского клуба "Барселона" Лионель Месси вышел на второе место среди футболисто, забивших больше всего голов за один клуб. Достижение покорилось аргентинцу после дубля в ворота "Бетиса".

Всего на счету Месси 566 голов в сине-гранатовой футболке. Количество мячей позволило ему обойти в списке немца Герда Мюллера, который забил за "Баварию" на один мяч меньше. Топ возглавляет знаменитый бразильский футболист Пеле. Игрок забил за "Сантос" 643 гола.

Месси является четырехкратным обладателем награды "Золотая Бутса", которую вручают игроку, забившему больше всего голов за сезон.

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Фото: ru.fifa.com