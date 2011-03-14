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Защитника "Барселоны" Рональда Араухо госпитализировали во время матча с "Сельтой"

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Рональд Араухо травмировался после столкновения головами с другим игроком.

Защитника "Барселоны" Рональда Араухо госпитализировали во время матча. Инцидент произошел с представителем футбольного испанского клуба после столкновения головами с сокомандником Гави. Во время второго тайма в домашнем противостоянии на поле спортсмен потерял сознание. В этот момент команда сражались в рамках 36-го тура чемпионата страны против "Сельты".

В результате происшествия игрок был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Футбольный клуб в собственных социальных сетях написал о том, что у Рональда Араухо медики диагностировали сотрясение мозга. Сейчас он направлен на углубленное обследование организма. Местные журналисты из Mundo Deportivo уточнили, что на текущий момент спортсмен пришел в сознание.

Матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга.

Фото и видео: Telegram / Mash 

Теги: барселона, испания, рональд араухо, сельта, чемпионат испании
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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