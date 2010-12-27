В Ленобласти полиция расследует убийство мужчины, оставленного с проломленной головой в кустах

Во Всеволожском районе разыскивают убийцу, жестоко расправившегося с молодым человеком в Ленобласти.

Правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти расследуют дело об убийстве местного жителя. Оперативники сообщают, что тело мертвого мужчины около 50 метров протащили к кустам, чтобы спрятать труп от посторонних глаз.

О преступлении стало известно днем 8 марта. Около полудня тело молодого человека заметил проезжающий мимо водитель. Сначала от заметил следы крови на обочине дороги, которые вели в заросли лесополосы. Мужчина решил остановиться и проследить за красной “дорожкой”. В конце недолгого пути он обнаружил труп человека и вызвал на место полицию. Известно, что инцидент произошел на трассе 41-а по направлению к Ладожскому озеру, в пяти километрах от поселка Борисова Грива.

На внешний вид погибшему было 30-40 лет. На теле найдены признаки насильственной смерти. У жертвы разбита голова: макушка и затылочная часть “соприкасались” с тяжелым предметом. На верхних и нижних конечностях выявлены синяки. Возможно, мужчину связывали и избивали. “Схрон” забрызган вытекшей кровью. Одета жертва была в красный свитер и трусы.

Рядом с телом представители закона обнаружили окурок от сигареты, следы от обуви и шин, билет в музейный комплекс. По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство.

