Возле дома на 9-й Советской нашли мужчину с проломленной головой

Пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Вечером 12 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Александровской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины с множественными ушибами и повреждениями головы.

Как стало известно Piter.TV, мужчину лет 35 нашли возле дома №39/24 на улице 9-й Советской. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, хроническую гематому над левой лобной долей, перелом свода черепа, перелом теменной кости с расхождением височных швов. В настоящий момент пациент находится в реанимации.

Видеонаблюдение на прилегающей к дому территории отсутствует. В настоящий момент полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV