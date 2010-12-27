В Петербурге открылись бесплатные выставки ко Дню космонавтики

В Санкт-Петербурге с 5 апреля открываются выставки, посвященные Дню космонавтики.

В Санкт-Петербурге ко Дню космонавтики готовятся множество мероприятий. Об этом сообщила руководитель проектов Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Ирина Исаева.

Таким образом, уже сегодня, 5 апреля открывается выставка "Окно в космос", которая объединяет детей и космос. Проект будет проводится в Восточном павильоне Михайловского инженерного замка Русского музея. Далее, 7 апреля состоится выставка "Мечта своими руками", посвященная 30-летию Показательных стартов моделей ракет в Петропавловской крепости. Также, в этот день пройдет турнир по гандболу, главным гостем которого станет Андрей Борисенко - лётчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России.

12 апреля в 10.00 в Президентской Библиотеке имени Б.Н. Ельцина состоится традиционный всероссийский вебинар "День космонавтики в Президентской библиотеке". В 13.00 этого же дня – возложение цветов к памятнику К.Э.Циолковского. В 16.00 откроется выставка "От секретной лаборатории до космических полетов" в Музее космонавтики и ракетной техники им. В.П.Глушко, посвященная 45-летию музея.

15 апреля с 12.00 до 16.00 пройдет традиционный городской праздник "День космонавтики в Петропавловской крепости". С 12.00 до 16.00 площадки, посвященные космонавтики сможет посетить любой желающий, так как они будут бесплатными.

18 апреля, вечером выступят два представителя детских клубов космонавтики в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что в рамках этого мероприятия будет выбран лучший доклад. Победитель получит премию Военмех "Шаг в науку".

Фото: Piter.tv