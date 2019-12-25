В ФРГ считают полностью привитых не несущими угрозу эпидемиологической ситуации.

Немецкий канцлер Ангела Меркель анонсировала послабления в Германии для привитых от коронавируса и выздоровевших. Такое заявление чиновница сделала после обсуждения вопроса с главами федеральных земель. Спикер пояснила, что в будущем власти страны отменят обязательные тесты для тех, кто прошел полный цикл вакцинации от COVID-19 или перенес вызванное инфекцией заболевание. В ФРГ напомнили, что согласно заявлению Института Роберта Коха, выздоровевшие и полностью привитые не несут угрозы для эпидемической ситуации.

Понятно, что им не нужно делать тесты для того, чтобы попасть туда, где нужны результаты экспресс-тестов, то есть в парикмахерские, магазины и прочие заведения. Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава правительства отметила, что окончательное решение будет оглашено 28 мая. Ранее глава Минздрава Йенс Шпан в интервью для телеканала ARD упомянул о том, что в ближайшие недели кабмин сформулирует более конкретные предложения по этому поводу. Также известно, что не позднее конца июня будет отменена очередность вакцинации.

Меркель назвала "более чем тревожной" ситуацию в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму.

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