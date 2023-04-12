Мэра Зеленоградска судят в Петербурге по делу о земле

В Петербурге стартовал процесс по делу главы Зеленоградска обвиняемого в махинациях.

Во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении мэра Зеленоградска Сергея Кошевого. Об этом сообщили "Вести".

Чиновник обвиняется в махинациях с земельными участками, однако продолжает занимать свой пост. Для участия в судебных заседаниях он оформил отпуск.

Суд проходит в Петербурге по ходатайству правоохранителей, которые считают, что у Кошевого слишком много влиятельных связей в Калининградской области, и это может повлиять на ход процесса.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность дела, а адвокат Сергей Баранов пытался оспорить это решение в Верховном суде РФ. Под следствием также находятся заместитель мэра Руслан Андронов и другие сотрудники администрации. Андронова обвиняют в продаже 61 сотки земли в лесопарковой зоне на берегу моря за 1,1 млн руб. В феврале 2022 года его задержали в здании мэрии.

Фото: скриншот видео "Смотрим.ру"